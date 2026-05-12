На фоне заявлений Путина акции украинских компаний стремительно дорожают

Индекс украинских акций в Варшаве вырос до максимума с 2021-го

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в 11 мая вырос на 5,43% – до 694,81 пункта. В последний раз на таком уровне он был еще до полномасштабного вторжения России – в ноябре 2021 года.

Причины удорожания

Украинские ценные бумаги подорожали после того, как во время объявленного президентом США Дональдом Трампом трехдневного перемирия между Украиной и Россией 9-11 мая и анонсированного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" Владимир Путин заявил, что "конфликт" в Украине будет двигаться к завершению не только в Москве.

Как изменилась стоимость акций украинских компаний

Согласно данным   Варшавская биржа, акции крупнейшего в стране производителя сахара "Астарта" 11 мая выросли в цене на 8,16%, агрохолдингов "Агротон", ИМК и KSG-Agro - на 8,64%, 3,36% и 3,07%, Milkiland - на 2,76%.

Акции Coal Energy, потерявшие все свои угольные активы в Украине из-за российской агрессии и переориентировавшейся на работу в Польше, подорожали на 2,09%, тогда как крупнейшего украинского производителя масла агрохолдинга "Кернел" – на 1,52%.

На Лондонской бирже   (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП в понедельник выросли в цене на 6,77%, а бумаги крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" подорожали на американской бирже   Nasdaq   4,74%.

Что касается котировок еврооблигаций Украины, то на   Франкфуртская биржа   В первый день этой недели они выросли на 1,9-2,5%.

Горки с украинскими ценными бумагами

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После победы Дональда Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640-650 пунктов.

Но после   потери оптимизма   по быстрому достижению мирного соглашения упал на 6,88% - до 531,24 пункта.

Автор:
Светлана Манько