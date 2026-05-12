На фоні заяв Путіна акції українських компаній стрімко дорожчають

біржа
Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у 11 травня виріс на 5,43% – до 694,81 пункту. Останній раз на такому рівні він був ще до повномасштабного вторгнення Росії – у листопаді 2021 року.

Причини подорожчання

Українські цінні папери подорожчали після того, як під час оголошеного президентом США Дональдом Трампом триденного перемир'я між Україною та Росією 9-11 травня та анонсованого обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" Володимир Путін заявив, що "конфлікт" в Україні рухається до завершення й він начебто готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не тільки у Москві.

Як змінилася вартість акцій українських компаній

Згідно з даними Варшавської біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" 11 травня зросли в ціні на 8,16%, агрохолдингів "Агротон", ІМК та KSG-Agro – на 8,64%, 3,36% та 3,07%, Milkiland – на 2,76%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, подорожчали на 2,09%, тоді як найбільшого українського виробника олії агрохолдингу "Кернел" – на 1,52%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок зросли в ціні на 6,77%, а папери найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" подорожчали на американській біржі Nasdaq на 4,74%.

Щодо котирувань єврооблігацій України, то на Франкфуртській біржі у перший день цього тижня вони зросли на 1,9-2,5%.

Гірки з українськими цінними паперами

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

 Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення мирної угоди впав на 6,88% – до 531,24 пунктів. 

Світлана Манько