На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из-за новой биометрической системы

Ягодин-Дорогуск
На КПП "Ягодин-Дорогуск" наблюдаются значительные очереди из-за EES / ДПСУ

В международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается значительное замедление движения транспорта в обоих направлениях. Причиной стало введение Польшей новой биометрической системы пересечения границы Entry/Exit System (EES).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

С начала суток на "Ягодине" оформлено на въезд в Украину 142 грузовика, а на выезд из Украины только 65 грузовиков

В результате замедленного оформления на польской стороне в Дорогуске уже сформировалась очередь из 700 грузовиков, ожидающих въезда в Украину.

Электронная очередь на выезд

На выезд из Украины алгоритмы Е-очереди перечисляют и откладывают время прибытия грузов в пункт пропуска. Там зарегистрировалось:

  • 1358 грузовиков общей группы;
  • 263 грузовика с агропродукцией;
  • 1659 пустых транспортных средств.

Разрешение въехать в Польшу в "Ягодине" ожидает 10 автобусов рейсовых международных пассажирских перевозок, которые уже оформлены украинской стороной.

Государственная таможенная служба просит граждан и международных перевозчиков учесть информацию о существенном замедлении движения через "Ягодин-Дорогуск" и, по возможности, выбирать другие, менее загруженные пункты пропуска.

Напомним, в конце октября на границе с Польшей начали внедрять EES , что обусловило увеличение очереди на границе. В ноябре к системе присоединился пункт пропуска "Хребенне - Рава-Русская" на границе Украины и Польши.

Автор:
Татьяна Гойденко