На кордоні з Польщею утворилися багатокілометрові черги через нову біометричну систему
У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається значне сповільнення руху транспорту в обох напрямках. Причиною стало запровадження Польщею нової біометричної системи перетину кордону Entry/Exit System (EES).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служба України.
З початку доби на "Ягодині" оформлено на в'їзд в Україну 142 вантажівки, а на виїзд з України лише 65 вантажівок
У результаті сповільненого оформлення на польській стороні у Дорогуську вже сформувалася черга із 700 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну.
Електронна черга на виїзд
На виїзд з України алгоритми Є-черги перераховують і відтерміновують час прибуття вантажів у пункт пропуску. Наразі там зареєструвалося:
- 1 358 вантажівок загальної групи;
- 263 вантажівки з агропродукцією;
- 1 659 порожніх транспортних засобів.
На дозвіл в'їхати до Польщі в "Ягодині" очікує 10 автобусів рейсових міжнародних пасажирських перевезень, які вже оформлені українською стороною.
Державна митна служба просить громадян та міжнародних перевізників врахувати інформацію про суттєве сповільнення руху через "Ягодин-Дорогуськ" та, за можливості, обирати інші, менш завантажені пункти пропуску.
Нагадаємо, в кінці жовтня на кордоні з Польщею почали впроваджувати EES що зумовило збільшення черги на кордоні. У листопаді до системи доєднався пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на кордоні України та Польщі.