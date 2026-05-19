На границе с Польшей образовались очереди из-за технического сбоя

Водителей предупредили о задержках в пункте "Шегини – Медика" / Depositphotos

В пункте пропуска "Шегини - Медика" на границе с Польшей замедлилось оформление граждан и транспорта из-за технических неисправностей в базе данных польской пограничной службы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

На "Шегине - Медика" возникли проблемы

Причиной послужили технические неисправности в работе базы данных пограничной службы Польши.

Как сообщает польская сторона, система, которая используется для оформления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и пешеходов на въезд и выезд из Польши, работает частично.

Поэтому оформление лиц и транспорта осуществляется в замедленном режиме.

На данный момент на выезд из Украины в очереди находятся более 50 легковых автомобилей. В то же время, на въезд в Украину накопление транспорта не зафиксировано. Также отсутствуют очереди автобусов и пешеходов.

Граждан просят учитывать ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться менее загруженными пунктами пропуска, в частности, "Смольница", "Нижанковичи", "Грушев", "Рава-Русская" и "Угринов".

Напомним, в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей также продолжаются ремонтные работы дорожного покрытия до 1 июня.

