На кордоні з Польщею утворилися черги через технічний збій

Водіїв попередили про затримки у пункті "Шегині - Медика"

У пункті пропуску “Шегині - Медика” на кордоні з Польщею сповільнилося оформлення громадян і транспорту через технічні несправності в базі даних польської прикордонної служби. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонної служби.

На "Шегині - Медика" виникли проблеми

Причиною стали технічні несправності в роботі бази даних прикордонної служби Польщі.

Як повідомляє польська сторона, система, яка використовується для оформлення легкових і вантажних автомобілів, автобусів та пішоходів на в’їзд і виїзд з Польщі, наразі працює частково.

Через це оформлення осіб та транспорту здійснюється у сповільненому режимі.

Станом на зараз на виїзд з України у черзі перебувають понад 50 легкових автомобілів. Водночас на в’їзд в Україну накопичення транспорту не зафіксовано. Також відсутні черги автобусів і пішоходів.

Громадян просять враховувати ситуацію під час планування поїздок та за можливості користуватися менш завантаженими пунктами пропуску, зокрема "Смільниця", "Нижанковичі", "Грушів", "Рава-Руська" та "Угринів".

Нагадаємо, у пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею також тривають ремонтні роботи дорожнього покриття до 1 червня. 

Ольга Опенько