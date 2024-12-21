На границе с Польшей открыли новый пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи"

21 декабря заработал новый общий пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", расположенный на украинско-польской границе. Через него осуществляется движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Нижанковичи – Мальховичи" построен на территории Польши за финансирование польской стороны.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что из-за роста нагрузки на автомобильные пункты пропуска, вызванного полномасштабной войной, до 90% пассажиропотока за границу приходится именно на автомобильный транспорт.

"В условиях активного движения Украины к членству в Евросоюзе и направления средств на оборону, нужно искать решения, которые позволят оптимизировать строительство, минимизировать расходы. Открытие пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" — именно такое решение, за что я благодарен польским коллегам, которые самостоятельно выполнили этот проект, и теперь две страны будут работать на одном пункте пропуска", – подчеркнул Кулеба.

Сообщается, что пункт пропуска способен оформлять до 50 автобусов и 2000 легковых автомобилей в сутки. Совместная работа контрольных служб Украины и Польши сократит время проверок вдвое, что значительно ускорит пересечение границы как для пассажиров, так и для водителей.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач подчеркнул, что пункт пропуска улучшит пропускную способность границы, создаст удобные условия для путешественников и будет способствовать более быстрому оформлению грузов.

Стоимость строительства перехода "Нижанковичи-Мальховичи" составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн).

Добавим, в 2023 году Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки — Сохране".