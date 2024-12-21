На кордоні з Польщею відкрили новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі"

21 грудня запрацював новий спільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі", розташований на українсько-польському кордоні. Через нього здійснюється рух автобусів, легкових автомобілів та вантажівок масою до 3,5 тонн.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Нижанковичі - Мальховичі" збудований на території Польщі за фінансування польської сторони.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що через зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску, викликане повномасштабною війною, до 90% пасажиропотоку за кордон припадає саме на автомобільний транспорт.

"В умовах активного руху України до членства в Євросоюзі та спрямування коштів на оборону, потрібно шукати рішення, які дозволять оптимізувати будівництво, мінімізувати витрати. Відкриття пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховичі" — саме таке рішення, за що я вдячний польським колегам, які самостійно виконали цей проєкт і тепер дві країни будуть працювати на одному пункті пропуску", – наголосив Кулеба.

Повідомляється, що пункт пропуску здатний оформляти до 50 автобусів і 2000 легкових автомобілів на добу. Спільна робота контрольних служб України та Польщі скоротить час перевірок удвічі, що значно прискорить процес перетину кордону як для пасажирів, так і для водіїв.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач підкреслив, що пункт пропуску покращить пропускну здатність кордону, створить зручні умови для подорожуючих та сприятиме швидшому оформленню вантажів.

Вартість будівництва переходу "Нижанковичі-Мальховичі" становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн).

Додамо, у 2023 році Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".