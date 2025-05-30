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На границе с Польшей затруднено движение автомобилей на одном из пунктов пропуска: что произошло

Шегини
Усложнено движение в пункте пропуска "Шегини"/inlviv.in.ua

Оформление грузовых и легковых автомобилей в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей сейчас замедлено.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Причиной усложнения движения являются ремонтные работы, которые продолжаются в направлении выезда из Украины.

"В связи с масштабными ремонтными работами в пункте пропуска "Шегини" (украинско-польская граница) временно затруднено движение автотранспорта. Замедленное оформление грузовых и легковых автомобилей связано с прокладкой трубопровода и демонтажем дорожного покрытия на направлении выезда из Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, работы проводятся в рамках проекта по модернизации инфраструктуры, целью которого является повышение комфорта и скорости пересечения границы в будущем.

В Госпогранслужбе просят учесть эти обстоятельства при планировании путешествий и выбирать альтернативные пункты пропуска.

Напомним, в пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на украинско-польской границе проводятся ремонтные работы .

Автор:
Татьяна Бессараб