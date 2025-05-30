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Новини
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На кордоні з Польщею ускладнено рух автомобілів на одному з пунктів пропуску: що сталося

Шегині
Ускладнено рух у пункті пропуску "Шегині"/inlviv.in.ua

Оформлення вантажних та легкових автомобілів у пункті пропускуШегині”, що на кордоні з Польщею, наразі сповільнене.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна прикордонна служба.

Причиною ускладнення руху є ремонтні роботи, які тривають на напрямку виїзду з України.   

"У зв’язку з масштабними ремонтними роботами у пункті пропуску "Шегині" (українсько-польський кордон), тимчасово ускладнено рух автотранспорту. Сповільнене оформлення вантажних та легкових автомобілів пов’язане з прокладанням трубопроводу та демонтажем дорожнього покриття на напрямку виїзду з України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, роботи проводяться в рамках проєкту з модернізації інфраструктури, що має на меті підвищення комфорту та швидкості перетину кордону в майбутньому.

У Держприкордонслужбі просять врахувати ці обставини при плануванні подорожей та обирати альтернативні пункти пропуску.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.

Автор:
Тетяна Бесараб