На кордоні з Польщею ускладнено рух автомобілів на одному з пунктів пропуску: що сталося

Оформлення вантажних та легкових автомобілів у пункті пропуску “Шегині”, що на кордоні з Польщею, наразі сповільнене.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна прикордонна служба.

Причиною ускладнення руху є ремонтні роботи, які тривають на напрямку виїзду з України.

"У зв’язку з масштабними ремонтними роботами у пункті пропуску "Шегині" (українсько-польський кордон), тимчасово ускладнено рух автотранспорту. Сповільнене оформлення вантажних та легкових автомобілів пов’язане з прокладанням трубопроводу та демонтажем дорожнього покриття на напрямку виїзду з України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, роботи проводяться в рамках проєкту з модернізації інфраструктури, що має на меті підвищення комфорту та швидкості перетину кордону в майбутньому.

У Держприкордонслужбі просять врахувати ці обставини при плануванні подорожей та обирати альтернативні пункти пропуску.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Роботи триватимуть до 5 червня.