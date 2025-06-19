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На границе со Словакией ожидаются ограничения из-за обслуживания систем

граница, пункт пропуска
Технические работы на КПП "Убля — Малый Березный"

На пункте пропуска "Убля — Малый Березный" временно ограничат движение через техническое обслуживание систем. Оформление возможно с перебоями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.

Ограничение движения на границе

С 19 по 25 июня 2025 г. на пункте пропуска "Убля – Малый Березный" временно ограничат движение транспорта и пешеходов в связи с техническим обслуживанием распределительной системы со стороны Словакии. В течение этого периода, ежедневно с 08:00 до 18:00, оформление на границе может быть частично или полностью приостановлено.

Словацкие таможенные и пограничные службы призывают путешественников быть внимательными, следовать указаниям работников и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Для пересечения границы рекомендуется использовать другие пункты пропуска:

  • "Вышнее Немецкое – Ужгород" – автомобильный;
  • "Велке Слеменце – Малые Селменцы" – для пешеходов и велосипедистов;
  • "Черная над Тисой – Чоп" – железнодорожный (согласно актуальному расписанию).

Напомним, на таможенном посту "Ягодин", одном из ключевых пунктов пересечения границы с Польшей, идет подготовка к установке новейших сканирующих систем для более эффективного таможенного контроля автомобильного и железнодорожного транспорта.

Автор:
Ольга Опенько