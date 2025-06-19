На кордоні зі Словаччиною очікуються обмеження через обслуговування систем

На пункті пропуску “Убля – Малий Березний” тимчасово обмежать рух через технічне обслуговування систем. Оформлення можливе з перебоями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Обмеження руху на кордоні

З 19 по 25 червня 2025 року на пункті пропуску "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух транспорту та пішоходів у зв’язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи з боку Словаччини. Протягом цього періоду, щоденно з 08:00 до 18:00, оформлення на кордоні може бути частково або повністю призупинене.

Словацькі митні та прикордонні служби закликають подорожуючих бути уважними, дотримуватися вказівок працівників та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Для перетину кордону рекомендується користуватися іншими пунктами пропуску:

"Вишнє Нємецьке – Ужгород" – автомобільний;

– автомобільний; "Велке Слеменце – Малі Селменці" – для пішоходів та велосипедистів;

– для пішоходів та велосипедистів; "Чірна над Тісою – Чоп" – залізничний (згідно з актуальним розкладом).

Нагадаємо, на митному посту "Ягодин", одному з ключових пунктів перетину кордону з Польщею, триває підготовка до встановлення новітніх скануючих систем для ефективнішого митного контролю автомобільного та залізничного транспорту.