На мусороперерабатывающем заводе во Львове произошло возгорание: что известно

Сегодня, 7 октября, в помещении мусороперерабатывающего завода во Львове на улице Пластовой произошло возгорание. Инцидент произошел во время проведения монтажных работ оборудования на высоте, выполняемых подрядчиком — польская компания Control Process SA

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что администрация завода оперативно вызвала пожарно-спасательные службы, и по состоянию на 13:25 возгорание удалось полностью потушить.

Сообщается, что никто из работников не пострадал.

Причины, обстоятельства происшествия и размер возможного ущерба выясняются.

Подробности инцидента пообещали сообщить дополнительно.

Отметим, что около 13.00 в социальных сетях появилась информация о том, что с территории мусороперерабатывающего завода виден дым.

Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове.

По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.

12 сентября 2024 Львовский городской совет предоставил разрешение ЛКП "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка объемом 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.

По контракту подрядная компания Control Process должна завершить общие строительные работы до 30 июня, завершить монтаж оборудования до 30 августа и завершить пуско-наладочные работы до 1 ноября. Все эти сроки просрочены.

Такая ситуация явилась следствием нарушения подрядчиком существенного условия контракта. Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой посодействовать завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Но вопреки этому было подписное соглашение с польским подрядчиком "Control Process SA" о продолжении работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

"Это самый сложный подрядчик за время моей работы городским головой, потому что это юридическая компания, а строительную часть имеют как одну из опций. Но поскольку мы уже есть в той лодке, то нам из точки А надо доплыть в точку Б. Когда мы этот завод откроем, я расскажу гораздо больше информации. Я думаю это будет интересно и для польского правительства, а помогает польскому правительству". прокомментировал Садовый.

О заводе

Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки бытовых отходов строят во Львове на ул. Пластовой, 13. Проект реализуют при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Предварительная стоимость проекта составляет 35 млн евро, однако, по словам городского головы Львова Андрея Садового, из-за удорожания оборудования конечная стоимость может составить до 50 млн евро.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тыс. тонн отходов в год при двухсменной работе.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Завод на 18,5% оборудован необходимыми для мусоропереработки средствами. Завершить строительство планировалось до 28 февраля 2025 года.