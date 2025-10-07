На сміттєпереробному заводі у Львові сталося загорання: що відомо

Сьогодні, 7 жовтня, у приміщенні сміттєпереробного заводу у Львові на вулиці Пластовій сталося загоряння. Інцидент виник під час проведення монтажних робіт обладнання на висоті, які виконував підрядник - польська компанія Control Process S.A.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Львівська міська рада.

Зазначається, що адміністрація заводу оперативно викликала пожежно-рятувальні служби, і станом на 13:25 год загоряння вдалося повністю загасити.

Повідомляється, що ніхто з працівників не постраждав.

Причини, обставини події та розмір можливих збитків наразі з’ясовують.

Подробиці інциденту пообіцяли повідомити додатково.

Зауважимо, що близько 13:00 у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що з території сміттєпереробного заводу видно дим.

Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові

За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.

12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл ЛКП "Зелене місто"на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.

За контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, завершити монтаж обладнання до 30 серпня та завершити пуско-налагоджувальні роботи до 1 листопада. Наразі всі ці строки протерміновані.

Така ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту. Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.

Але всупереч цьому була підписна угода з польським підрядником "Control Process SA" про продовження роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

"Це найскладніший підрядник за часи моєї роботи міським головою, тому, що це юридична компанія, а будівельну частину мають як одну із опцій. Але оскільки ми вже є в тому човні, то нам з точки А треба допливти в точку Б. Коли ми цей завод відкриємо, я розкажу набагато більше інформації. Я думаю це буде цікаво і для польського уряду. Бо є компанії, які не допомагають польському уряду, а навпаки", – прокоментував Садовий.

Про завод

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують у Львові на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами міського голови Львова Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі.

На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року.