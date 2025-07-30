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На одном КПП на границе с Польшей возможны задержки в движении транспорта

Будомеж – Грушев
В пункте пропуска "Будомеж – Грушев" возможно замедление движения

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Будомеж — Грушів" возможно замедление движения легковых транспортных средств. По сообщению польской стороны, задержки связаны с проведением дорожных работ по территории пункта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу.

В связи с этим таможенная служба советует водителям учитывать ситуацию при планировании маршрута и при возможности выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Актуальную информацию о накоплении транспорта перед пунктами пропуска можно просматривать на интерактивной карте Гостаможслужбы по ссылке: https://bit.ly/3BIkNQJ .

Также добавим, что сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.

Автор:
Татьяна Гойденко