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На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі затримки в русі транспорту

Будомєж – Грушів
У пункті пропуску "Будомєж – Грушів" можливе уповільнення руху

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Будомєж – Грушів" можливе уповільнення руху легкових транспортних засобів. За повідомленням польської сторони, затримки пов’язані з проведенням дорожніх робіт на території пункту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну митну службу.

У зв’язку з цим митна служба радить водіям враховувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні пункти перетину кордону.

Актуальну інформацію про накопичення транспорту перед пунктами пропуску можна переглядати на інтерактивній карті Держмитслужби за посиланням: https://bit.ly/3BIkNQJ.

Також додамо, що строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосін" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху. 

Автор:
Тетяна Гойденко