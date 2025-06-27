На одному КПП на кордоні з Польщею тимчасово обмежено рух автівок через ремонт дороги

Державна прикордонна служба України повідомляє про тимчасові обмеження у пункті пропуску "Шегині" через ремонтні роботи на польському боці кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

За інформацією польської сторони, у зв’язку з укладанням нового асфальтового покриття на території ПП "Медика", оформлення легкових автомобілів, які виїжджають з України до Польщі, наразі здійснюється лише через дві автобусні смуги руху.

Роботи, за прогнозами, триватимуть близько п’яти годин, протягом яких можливе сповільнення пропускних процедур для легкового транспорту. Водіїв просять бути готовими до можливих затримок.

Крім того, на українському боці у пункті "Шегині" також триває масштабна реконструкція. У зв’язку з цим прикордонники закликають враховувати ці обставини при плануванні поїздки та за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону.

Прикордонники також повідомили, що через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів" в обох напрямках.