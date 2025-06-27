На одном КПП на границе с Польшей временно ограничено движение автомобилей из-за ремонта дороги

Государственная пограничная служба Украины сообщает о временных ограничениях в пункте пропуска "Шегини" из-за ремонтных работ на польской стороне границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу .

По информации польской стороны, в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на территории ЧП "Медика", оформление легковых автомобилей, выезжающих из Украины в Польшу, осуществляется только через две автобусные полосы движения.

Работы, по прогнозам, продлятся около пяти часов, в течение которых возможно замедление пропускных процедур для легкового транспорта, водителей просят быть готовыми к возможным задержкам.

Кроме того, на украинской стороне в пункте "Шегини" также идет масштабная реконструкция. В связи с этим пограничники призывают учитывать эти обстоятельства при планировании поездки и по возможности выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Пограничники также сообщили, что из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов" в обоих направлениях.