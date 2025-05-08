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На портале "Дія" вновь доступны онлайн-услуги по регистрации и снятию с места жительства

Действие
Услуги регистрации адреса вернулись в Действие/Действие

Украинцы снова могут оформить изменение или снятие с регистрации места жительства без очередей, бумажной волокиты и визитов в государственные учреждения — всего за 15 минут онлайн через портал "Дія".

Об этом говорится на портале "Дія".

Если требуется изменить место жительства, система позволяет одновременно снять с предыдущего адреса и зарегистрировать новый. Если необходимо только снять, доступна отдельная услуга.

Для использования сервиса необходимо:

  • иметь налоговый номер;
  • быть старше 14 лет (или старше 18, если меняете адрес ребенка);
  • иметь зарегистрированное в Государственном реестре прав на недвижимое имущество право собственности (с 2013 года);
  • убедиться, что жилье не находится в ипотеке.

Напомним, в апреле "Дія" появился отдельный сервис "Место проживания", где собраны все связанные с адресной регистрацией функции. Здесь также можно получить подъемник о месте жительства.

Проект реализуется в рамках Программы EGAP Фонда Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии, в сотрудничестве с Минцифры, МВД, Минюстом, Госмиграционной службой и ГП "Документ".

Автор:
Татьяна Гойденко