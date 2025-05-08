На порталі "Дія" знову доступні онлайн-послуги з реєстрації та зняття з місця проживання

Українці знову можуть оформити зміну або зняття з реєстрації місця проживання без черг, паперової тяганини та візитів до державних установ — усього за 15 хвилин онлайн через портал "Дія".

Про це йдеться на порталі "Дія".

Якщо потрібно змінити місце проживання — система дозволяє одночасно знятись з попередньої адреси та зареєструвати нову. Якщо необхідно лише знятись — доступна окрема послуга.

Для користування сервісом необхідно:

мати податковий номер;

бути старше 14 років (або старше 18, якщо змінюєте адресу дитини);

мати зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності (з 2013 року);

переконатися, що житло не перебуває в іпотеці.

Нагадаємо, у квітні "Дії" з’явився окремий сервіс "Місце проживання", де зібрані всі пов’язані з адресною реєстрацією функції. Тут також можна отримати витяг про місце проживання.

Зазначається, що проєкт реалізовано в межах Програми EGAP Фонду Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії, у співпраці з Мінцифри, МВС, Мін’юстом, Держміграційною службою та ДП "Документ".