- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На порталі "Дія" знову доступні онлайн-послуги з реєстрації та зняття з місця проживання
Українці знову можуть оформити зміну або зняття з реєстрації місця проживання без черг, паперової тяганини та візитів до державних установ — усього за 15 хвилин онлайн через портал "Дія".
Про це йдеться на порталі "Дія".
Якщо потрібно змінити місце проживання — система дозволяє одночасно знятись з попередньої адреси та зареєструвати нову. Якщо необхідно лише знятись — доступна окрема послуга.
Для користування сервісом необхідно:
- мати податковий номер;
- бути старше 14 років (або старше 18, якщо змінюєте адресу дитини);
- мати зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності (з 2013 року);
- переконатися, що житло не перебуває в іпотеці.
Нагадаємо, у квітні "Дії" з’явився окремий сервіс "Місце проживання", де зібрані всі пов’язані з адресною реєстрацією функції. Тут також можна отримати витяг про місце проживання.
Зазначається, що проєкт реалізовано в межах Програми EGAP Фонду Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії, у співпраці з Мінцифри, МВС, Мін’юстом, Держміграційною службою та ДП "Документ".