На Прикарпатье открылся современный ритейл-парк Obriy Татаров

трц горы трасса
Новый ТРЦ станет уместным для туристов, направляющихся в Буковель. / RAU

В поселке Татаров (Ивано-Франковская область) торжественно открыт новый торговый комплекс "Ритейл-парк Obriy Татаров". Комплекс занимает около 8 тыс. кв. и расположен по адресу ул. Олексы Довбуша, 37. Девелопером проекта выступила строительно управляющая компания Building Development.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на RAU.

У нового ритейл-парка уже есть подписанные договоры с рядом арендаторов. Среди них супермаркет Торба, магазины одежды Sinsay, Jysk (формата A3) и Andi, аптека Подорожник, магазин косметики Eva, товары для дома Эпицентр Home, зоотовары от Белли Zoo, а также бренд Victoria's Secret.

В Obriy Татаров также будет детский развлекательный центр "Країна Мрій" площадью 1 500 кв.м. Его запуск планируется в марте. Комплекс будет включать в себя небольшой фуд-корт, кофейни, пиццерию, цветочные магазины, обмен валют и другие сервисы.

В ТРЦ обустроили отдельное подземное укрытие, а также парковку примерно на 200 мест. Архитектурное оформление — это элементы карпатской стилистики с использованием дерева, мозаики и металла.

Obriy Татаров стал одним из новых современных торговых объектов в регионе, целью которого является обслуживать как местное население, так и туристов, направляющихся к курорту Буковель и окружающим маршрутам.

Напомним, во Львове на месте долгостроя планируют построить новый ТРЦ.

Автор:
Ярослава Тюпка