На Прикарпатті відкрився сучасний ритейл-парк Obriy Татарів

У селищі Татарів (Івано-Франківська область) урочисто відкрито новий торговельний комплекс “Ритейл-парк Obriy Татарів”. Комплекс займає близько 8 тис. кв.м. і розташований за адресою вул. Олекси Довбуша, 37. Девелопером проєкту виступила будівельно-керуюча компанія Building Development.

Новий ритейл-парк уже має підписані договори з низкою орендарів. Серед них — супермаркет Торба, магазини одягу Sinsay, Jysk (формату A3) та Andi, аптека Подорожник, магазин косметики Eva, товари для дому Епіцентр Home, зоотовари від БелліZoo, а також бренд Victoria’s Secret.

В Obriy Татарів також буде дитячий розважальний центр “Країна Мрій” площею 1 500 кв.м. Його запуск планується в березні. Комплекс включатиме невеликий фуд-корт, кав’ярні, піцерію, квіткові магазини, обмін валют та інші сервіси.

У ТРЦ облаштували окреме підземне укриття, а також парковку приблизно на 200 місць. Архітектурне оформлення — це елементи карпатської стилістики з використанням дерева, мозаїки та металу.

Obriy Татарів став одним із нових сучасних торговельних об’єктів у регіоні, що має на меті обслуговувати як місцеве населення, так і туристів, які прямують до курорту Буковель та навколишніх маршрутів.

