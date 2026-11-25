В Тисменице Ивано-Франковской области выставили на продажу промышленно коммерческий имущественный комплекс общей площадью 35 638,1 кв. м. Объект расположен в 10 км от Ивано-Франковска и занимает семь земельных участков совокупной площадью 2,17 га, которые находятся в коммунальной собственности и арендуются.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

Раньше комплекс был частью одного из крупнейших меховых производств Украины. В настоящее время владельцем недвижимого имущества является ООО "Карпатская Инвест Компания". Цену продажи определяют по договоренности сторон.

Входящий в состав промышленного комплекса

Основную часть объекта составляет четырехэтажный производственный корпус площадью 30 859,4 кв. м. В его составе – производственные помещения на 22 555,6 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 4 196,6 кв. м и 4107,2 кв. м.

Кроме того, имущественный комплекс включает в себя отдельное административное здание площадью 1 226,7 кв. м, складские и технические объекты общей площадью 3552 кв. м. Среди них – котельная, трансформаторная, автомобильный вес, склад-магазин и другие сооружения.

Производственные помещения имеют четыре этажа со средней площадью около 5639 кв. м каждый. Высота первого этажа составляет 6,5 м, остальных производственных этажей – 4,25 м. Допустимая нагрузка на перекрытие – до 800 кг на кв. м.

Основной корпус построен из кирпича, имеет железобетонные перекрытия и бетонный пол. По информации продавца, несущие конструкции, фасад, кровля и пол находятся в удовлетворительном состоянии.

Электроснабжение и инженерная инфраструктура

Одной из ключевых характеристик объекта есть промышленная инфраструктура. Присоединенная и разрешенная мощность электроснабжения составляет 1200 кВт. Площадка подключена через подстанцию 35/10 "Меховая фабрика" и распределительный пункт РП-3.

На территории расположены три трансформаторные подстанции: две мощностью по 1000 кВт и одна на 560 кВт.

Комплекс имеет газорегуляторный пункт среднего давления. Диаметр газовой трубы составляет 120 мм, пропускная способность – до 840 куб. м в час.

Водоснабжение обеспечивается централизованными сетями питьевой и технической воды, а также двумя собственными водозаборами технической воды. Предусмотрены общая и ливневая канализационные системы. В то же время, централизованное или автономное отопление пока отсутствует.

К инженерной инфраструктуре также относятся телекоммуникационные сети и оборудование операторов Vodafone Украина, Киевстар и lifecell.

В составе комплекса есть четыре грузовых и четыре пассажирских лифта.

Где расположен объект

Промышленная площадка находится по адресу: город Тисменица, ул. Вербовая, 9. Расстояние до Ивано-Франковска составляет около 10 км, до железнодорожной станции "Хриплин" - 8 км.

Территория ограждена, освещена, имеет асфальтированные подъезды и контрольно-пропускной пункт. Предусмотрены площадки для маневрирования и парковки крупногабаритного транспорта.

Размещение также обеспечивает транспортное сообщение со странами Европейского Союза. Расстояние до границы с Румынией составляет около 170 км, Польшей – 220 км, Венгрией и Словакией – примерно по 280 км.

Земля и условия продаж

Недвижимость находится на семи земельных участках общей площадью 2,1728 га. Земля находится в коммунальной собственности, а право пользования оформлено на условиях аренды с Тисменицким городским советом сроком на 10 лет. Соответствующие права зарегистрированы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Целевое назначение участков предполагает размещение и эксплуатацию основных, подсобных и вспомогательных построек предприятий перерабатывающей, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Потенциально комплекс может использоваться для производства, переработки, складской и логистической деятельности. Также рассматривается возможность создания офисно-производственного парка или раздела территории на отдельные функциональные блоки.

Продажа предполагает отчуждение промышленно-коммерческого комплекса недвижимого имущества. Цена договорная, условия расчетов определяются сторонами. Приоритетным условием является единовременная оплата полной стоимости объекта.

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