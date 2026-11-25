Государство выставило на онлайн-аукцион в системе Prozorro.Продажи объект малой приватизации в Киеве — нежилое помещение площадью 959,6 кв. м, расположенный по адресу ул. Академика Крымского, 27

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Согласно документации лота, объект является бывшим хранилищем гражданской обороны, а в классификаторе недвижимости он указан как административно-офисная недвижимость (отдельное недвижимое имущество государственной собственности).

Помещение находится на балансе АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов".

Условия торгов и обзор объекта

Приватизационный аукцион состоится в формате трехраундовых английских торгов с повышением цены:

Стартовая цена: 19933400 грн (без учета НДС);

Прием заявок на участие: длится до 20:00 3 декабря 2026;

Дата проведения аукциона: 4 декабря 2026 (начало в 12:40 ).

Осмотреть помещения потенциальные инвесторы могут в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по предварительной договоренности с балансодержателем.

Напомним, Фонд государственного имущества продал 94,44% акций "Научно-исследовательского института электромеханических приборов" в Киеве за 333,7 млн грн. В аукционе приняли участие пять претендентов, а во время торгов цена выросла более чем в три раза — со 109,1 млн грн.