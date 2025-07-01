На пунктах пропуска Львовщины резко вырос пассажиропоток: в июне границу пересекло более 1,3 млн человек

С началом лета пассажиропоток на пунктах пропуска Львовской области вырос на 25%. В июне границу в области пересекло более 1,3 млн человек и около 268 тыс. автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу .

При этом количество выезжавших из Украины превысило количество въездов почти на 78 тысяч граждан.

По данным ГПСУ, наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец". Среднюю интенсивность движения фиксируют в "Угринове", "Грушеве" и "Рави-Русской", тогда как "Нижанковичи" и "Смольница" остаются наименее загруженными.

В выходные дни пограничники фиксируют прирост пассажиропотока в среднем до 16% по сравнению с буднями.

В пункте пропуска "Шегини" проходят масштабные работы: демонтируется старое дорожное покрытие, обновляются инженерные сети, прокладываются новые. Это временно замедляет движение легкового и грузового транспорта. С польской стороны, в пункте пропуска "Медика" также проводятся ремонтные работы.

В Госпогранслужбе отмечают, что ожидается дальнейший рост пассажиропотока – до 40% по всем направлениям Львовской области в разгар летнего сезона.

В связи с этим пограничники 7 пограничного Карпатского отряда усилили работу, в частности увеличили количество пограничных нарядов в часы пиковой нагрузки, развернули дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят регулярные встречи с польскими коллегами для ускорения прохождения границы гражданами.

Недавно пограничники сообщили, что из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов" в обоих направлениях.