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На пунктах пропуску Львівщини різко зріс пасажиропотік: у червні кордон перетнуло понад 1,3 млн осіб

ДПСУ
Кордон у червні перетнуло понад 1,3 млн осіб/ДПСУ

З початком літа пасажиропотік на пунктах пропуску Львівщини зріс на 25%. У червні кордон в області перетнуло понад 1,3 млн людей та майже 268 тис. автомобілів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

При цьому кількість тих, хто виїжджав з України, перевищила кількість в’їздів майже на 78 тисяч громадян.

За даними ДПСУ, найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець". Середню інтенсивність руху фіксують в "Угринові", "Грушеві" та "Раві-Руській", тоді як "Нижанковичі" та "Смільниця" залишаються найменш завантаженими.

У вихідні дні прикордонники фіксують приріст пасажиропотоку в середньому до 16% у порівнянні з буднями.

У пункті пропуску "Шегині" тривають масштабні роботи: демонтується старе дорожнє покриття, оновлюються інженерні мережі, прокладаються нові. Це тимчасово уповільнює рух легкового та вантажного транспорту. З польського боку, у пункті пропуску "Медика", також проводяться ремонтні роботи.

У Держприкордонслужбі зазначають, що очікується подальше зростання пасажиропотоку – до 40% на всіх напрямках Львівської області у розпал літнього сезону.

У зв’язку з цим прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону посилили роботу, зокрема, збільшили кількість прикордонних нарядів у години пікового навантаження, розгорнули додаткові автоматизовані робочі місця та проводять регулярні зустрічі з польськими колегами для пришвидшення проходження кордону громадянами.

Нещодавно прикордонники повідомили, що через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів" в обох напрямках.

Автор:
Тетяна Бесараб