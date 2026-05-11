На Ровенской АЭС завершили строительство защитного сооружения

На Ровенской атомной электростанции был достроен ключевой объект для защиты критической инфраструктуры от потенциальных внешних угроз. Новое сооружение стало частью комплексной программы по усилению безопасности украинских АЭС в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение станции.

Руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк лично проинспектировал завершение работ. В настоящее время объект проходит процедуру паспортизации перед окончательным вводом в эксплуатацию.

Защита энергоблоков и новые решения

Строительство таких сооружений имеет целью создать "надежный щит" для атомной генерации, обеспечивающей стабильность всей энергосистемы страны. Во время визита руководство станции и подрядчики обсудили следующие этапы ужесточения безопасности.

Главные итоги совещания на площадке РАЭС:

Состояние строительства: участники проверили ход работ на других защитных сооружениях, возводимых на территории станции.

Инженерные инновации: обсуждено введение новых технических решений, повышающих устойчивость инфраструктуры к ударам.

Паспортизация: завершенный объект готовится для получения всех необходимых документов для подтверждения его защитных свойств.

По словам Павла Ковтонюка, каждое такое сооружение – это дополнительный уровень безопасности, позволяющий энергосистеме действовать на опережение и выдерживать внешнее давление.

Напомним, в "Укрэнерго" заявили о рисках для работы украинских АЭС из-за обстрелов. Эксперты МАГАТЭ во время очередной мониторинговой миссии задокументировали повреждения на высоковольтных подстанциях, которые критически важны для стабильной работы атомных блоков и передачи электроэнергии потребителям.