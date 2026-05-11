На Рівненській АЕС завершили будівництво захисної споруди

На Рівненській атомній електростанції добудували ключовий об’єкт для захисту критичної інфраструктури від потенційних зовнішніх загроз. Нова споруда стала частиною комплексної програми з посилення безпеки українських АЕС в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення станції.

Керівник "Енергоатому" Павло Ковтонюк особисто проінспектував завершення робіт. Наразі об’єкт проходить процедуру паспортизації перед остаточним введенням в експлуатацію.

Захист енергоблоків та нові рішення

Зведення таких споруд має на меті створити "надійний щит" для атомної генерації, яка забезпечує стабільність всієї енергосистеми країни. Під час візиту керівництво станції та підрядники обговорили також наступні етапи посилення безпеки.

Головні підсумки наради на майданчику РАЕС:

  • Стан будівництва: учасники перевірили хід робіт на інших захисних спорудах, що наразі зводяться на території станції.
  • Інженерні інновації: обговорено впровадження нових технічних рішень, які підвищують стійкість інфраструктури до ударів.
  • Паспортизація: завершений об'єкт готується до отримання всіх необхідних документів для підтвердження його захисних властивостей.

За словами Павла Ковтонюка, кожна така споруда — це додатковий рівень безпеки, що дозволяє енергосистемі діяти на випередження та витримувати зовнішній тиск.

Нагадаємо, в "Укренерго" заявили про ризики для роботи українських АЕС через обстріли. Експерти МАГАТЕ під час чергової моніторингової місії задокументували пошкодження на високовольтних підстанціях, які є критично важливими для стабільної роботи атомних блоків та передачі електроенергії споживачам.

Автор:
Максим Кольц