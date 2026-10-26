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На счетах украинцев уже 1,78 трлн грн: за месяц прибавилось 19,4 млрд грн

гривны
На счетах украинцев уже 1,78 трлн.

Общая сумма вкладов физических лиц и ФЛП в банках Украины по состоянию на 1 октября 2026 достигла 1,7796 трлн грн. За сентябрь она увеличилась на 19,4 млрд грн, а с начала года – почти на 162 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Основная часть украинцев хранится в гривне. Объем вкладов в национальной валюте за сентябрь увеличился на 14,5 млрд грн – до 1,1724 трлн грн.

Вклады в иностранной валюте за месяц выросли на 4,9 млрд грн - до 607,2 млрд грн.

Таким образом почти три четверти месячного прироста обеспечили именно гривневые средства.

Сколько денег в банках держат ФЛП

На физических лиц-предпринимателей приходится всего 3,2% всех вкладчиков, однако их доля в общей сумме составляет 11,7%.

По состоянию на 1 октября ФЛП держали в банках 207,4 млрд. грн. Их средства также попадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

71% средств украинцы держат до вопроса

Большинство денег населения и ФЛП хранятся не на срочных депозитах, а на счетах до востребования.

На 1 октября их доля составляла 71,2%, в то время как на срочные вклады приходилось всего 28,8%.

Фото 2 — На счетах украинцев уже 1,78 трлн грн: за месяц прибавилось 19,4 млрд грн

Среди срочных депозитов 17,34% общей суммы вкладов приходится на средства со сроком до трех месяцев, 6,97% - от трех до шести месяцев, 3,8% - от полугода до года и только 0,69% - сроком более года.

Наибольшую долю средств – 25,88% – составляют вклады от 10 тыс. до 200 тыс. грн. Еще 20,74% приходится на вклады от 200 тыс. до 600 тыс. грн.

В то же время 16,56% всех средств сосредоточено на счетах с суммами более 5 млн. грн.

Напомним, на 1 сентября вклады украинцев выросли до 1,76 трлн грн. Тогда за август они увеличились на 9,6 млрд. грн., причем почти 70% месячного прироста обеспечили средства в иностранной валюте.

Автор:
Татьяна Гойденко

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