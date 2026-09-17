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На щите: в Украину вернули тела 252 погибших

погибшие
В Украине репатриировали тела 252 погибших

В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 252 погибших. По данным российской стороны, среди них могут быть граждане Украины, в том числе военнослужащие.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

О репатриации

По возвращении тел правоохранители совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и процедуру идентификации.

Это должно установить личности погибших и подтвердить их принадлежность к конкретным гражданам.

Возвращение тел стало результатом совместной работы Координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмана и Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

В процесс также привлекли Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и другие структуры сектора безопасности и обороны.

Отдельно украинская сторона поблагодарила Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Военнослужащие ВСУ обеспечивают транспортировку репатриированных тел в определенные государственные специализированные учреждения.

После этого погибших передадут представителям правоохранительных органов системы МВД и учреждениям судебно-медицинской экспертизы системы Министерства здравоохранения для проведения необходимых процедур.

Фото 2 — На щите: в Украину вернули тела 252 погибших
Фото 3 — На щите: в Украину вернули тела 252 погибших
Фото 4 — На щите: в Украину вернули тела 252 погибших

Напомним, в этом году в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.

Автор:
Ольга Опенько

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