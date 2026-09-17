На щиті: до України повернули тіла 252 загиблих

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих. За даними російської сторони, серед них можуть бути громадяни України, зокрема військовослужбовці.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про репатріацію

Після повернення тіл правоохоронці спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та процедуру ідентифікації.

Це має встановити особи загиблих і підтвердити їхню належність до конкретних громадян.

Повернення тіл стало результатом спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмана та Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

До процесу також залучили Державну службу з надзвичайних ситуацій та інші структури сектору безпеки й оборони.

Окремо українська сторона подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Військовослужбовці ЗСУ забезпечують транспортування репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ.

Після цього загиблих передадуть представникам правоохоронних органів системи МВС та установам судово-медичної експертизи системи Міністерства охорони здоров’я для проведення необхідних процедур.

Нагадаємо, цього року в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.