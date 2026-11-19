Капитальный ремонт моста через реку Рата в Рави-Русской во Львовской области близится к завершению. Сооружение на международной трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, ведущее к границе с Польшей, готово на 95%. Завершить ремонтно-строительные работы планируется весной 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Мост эксплуатируется почти 60 лет. С момента его строительства на сооружении проводились только текущие работы по содержанию. Нынешний проект предусматривает фактическую перестройку моста, чтобы привести его техническое состояние в соответствие с современными требованиями безопасности и транспортными нагрузками.

Что уже сделали при ремонте моста

Подрядная организация выполнила основополагающий комплекс строительных работ. В частности, обустроила три опоры, установила пролетные строения, забетонировала монолитную плиту и устроила гидроизоляцию проезжей части.

Также на мосту обустроили тротуар, установили жемчужное и барьерное ограждение и построили подпорную стенку.

Осталось устроить верхний слой дорожного покрытия, покрасить бетонные поверхности и нанести дорожную разметку.

Когда завершат ремонт

Завершить ремонтно-строительные работы на мосту через Рату планируется весной 2027 года.

Перестройка постройки является частью работ по модернизации международной трассы М-09. Старые мосты, построенные в середине прошлого века, не всегда рассчитаны на современные транспортные погрузки. Их техническое состояние оказывает непосредственное влияние на безопасность движения, пропускную способность дорог и бесперебойность логистики.

При обновлении искусственных сооружений предполагается, в частности, расширение проезжей части и обустройство велопешеходных зон. Такие решения должны улучшить условия движения для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Какие еще работы продолжаются в Рави-Русской

Кроме реконструкции моста, в пределах населенного пункта продолжают обустраивать дождевую канализацию, строить кольцевую транспортную развязку и устраивать дорожную одежду.

На время проведения работ в Рави-Русской действуют ограничения движения тяжеловесного транспорта и автобусов международного сообщения.

Напомним, идет реконструкция 22-километрового участка Северного обхода Житомира на международной трассе М-06 Киев – Чоп. Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос для увеличения пропускной способности международного маршрута.