На трассе во Львовской области перекроют мост на три месяца
С 10:00 27 апреля 2026 на автомобильной дороге государственного значения М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (в направлении Люблина) будет временно перекрыто движение мостом в пределах поселка Куликов (км 141+459). Ограничение связано с началом ремонтных работ на мостовом переходе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления.
Ориентировочная продолжительность выполнения работ составит около трех месяцев – до 27 июля 2026 года.
Реализация проекта осуществляется по заказу Агентства обновления. Координацию обеспечивает государственное предприятие «Группа управления проектами обновления».
Перед полным перекрытием моста подрядная организация завершит устройство асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к Куликову. Это позволит обеспечить альтернативный маршрут движения транспорта до введения ограничений.
Объезд участка ремонта будет производиться по временной схеме, согласованной с Патрульной полицией, Львовской областной военной администрацией и Службой восстановления во Львовской области.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, соблюдать временные дорожные знаки и учитывать возможные задержки движения в связи с проведением работ.
Добавим, в Киеве с 4 апреля до конца августа частично ограничат движение транспорта по мосту через реку Десенко. Причина – проведение ремонтных работ, во время которых изменят организацию движения.