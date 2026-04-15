Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,19

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На трасі у Львівській області перекриють міст на три місяці

У Львівській області перекриють міст на три місяці
У Львівській області перекриють міст на три місяці / Агентство відновлення

З 10:00 27 квітня 2026 року на автомобільній дорозі державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (у напрямку Любліна) буде тимчасово перекрито рух мостом у межах селища Куликів (км 141+459). Обмеження пов’язане з початком ремонтних робіт на мостовому переході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

Орієнтовна тривалість виконання робіт становитиме близько трьох місяців — до 27 липня 2026 року.

Реалізація проєкту здійснюється на замовлення Агентства відновлення. Координацію забезпечує державне підприємство «Група управління проєктами відновлення».

Перед повним перекриттям мосту підрядна організація завершить влаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги до Куликова. Це дозволить забезпечити альтернативний маршрут руху транспорту до введення обмежень.

Об’їзд ділянки ремонту здійснюватиметься за тимчасовою схемою, погодженою з Патрульною поліцією, Львівською обласною військовою адміністрацією та Службою відновлення у Львівській області.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі затримки руху у зв’язку з проведенням робіт.

Додамо, у Києві з 4 квітня до кінця серпня частково обмежать рух транспорту мостом через річку Десенка. Причина - проведення ремонтних робіт, під час яких змінять організацію руху.

Автор:
Тетяна Гойденко
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Івент