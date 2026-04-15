На трасі у Львівській області перекриють міст на три місяці

З 10:00 27 квітня 2026 року на автомобільній дорозі державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (у напрямку Любліна) буде тимчасово перекрито рух мостом у межах селища Куликів (км 141+459). Обмеження пов’язане з початком ремонтних робіт на мостовому переході.

Орієнтовна тривалість виконання робіт становитиме близько трьох місяців — до 27 липня 2026 року.

Реалізація проєкту здійснюється на замовлення Агентства відновлення. Координацію забезпечує державне підприємство «Група управління проєктами відновлення».

Перед повним перекриттям мосту підрядна організація завершить влаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги до Куликова. Це дозволить забезпечити альтернативний маршрут руху транспорту до введення обмежень.

Об’їзд ділянки ремонту здійснюватиметься за тимчасовою схемою, погодженою з Патрульною поліцією, Львівською обласною військовою адміністрацією та Службою відновлення у Львівській області.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі затримки руху у зв’язку з проведенням робіт.

