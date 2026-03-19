На въезде в Ужгород появится масштабный ритейл-парк со спортивной ареной

Retail & Development Advisor
На трассе Киев-Чоп появится торговый центр со спортивными кортами и футбольным полем/Retail & Development Advisor

На кольцевой дороге Ужгорода в поселке Кинчеш появится новый ритейл-парк Park 808. Открытие первой очереди проекта, общая площадь которого составит 3500 кв. м, намеченное на ноябрь 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Retail & Development Advisor, выступающей эксклюзивным брокером ритейл-парка.

Проект реализуется на стратегически важном участке международной трассы М-06 Киев – Чоп.

Локация на пересечении международных маршрутов

По данным Украинского совета торговых центров, выбор места для строительства Park 808 обусловлен высоким потенциалом трафика на подъездах к областному центру.

Генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий отметил, что близость к границе с Европейским Союзом и постоянный поток водителей, двигающихся по транспортному коридору, обеспечат стабильную посещаемость.

Кроме транзитных пассажиров объект ориентирован на жителей Ужгорода и прилегающих населенных пунктов, создавая удобную зону для покупок без необходимости заезда в центр города.

Спортивная инфраструктура

Главной особенностью Park 808 станет сочетание коммерческих площадей с активным досугом. Девелопер планирует обустроить на территории современные падл-корты и футбольную площадку.

Уполномоченный представитель застройщика Станислав Матико подчеркнул, что такая концепция превращает ритейл-парк из обычной торговой зоны в полноценное пространство для спорта и отдыха.

Это позволит привлекать молодежь и семьи, которые ищут возможности продуктивного проведения выходных.

Удобство для водителей  

Для комфорта посетителей предусмотрен паркинг на 120 машиномест с продуманной логистикой. Благодаря уже построенному дорожному кольцу заезд в комплекс будет удобен для транспорта, двигающегося по обоим направлениям.

Компания RDA уже начала процесс брокериджа ритейл-парка и имеет предметный интерес как от международных сетей, так и локальных ритейлеров.

Учитывая спортивную составляющую комплекса, в процессе формирования tenant-mix RDA в первую очередь ориентируется на привлечение магазинов спортивной одежды и обуви, а также супермаркета, аптеки и зоомагазина для удовлетворения ежедневных потребностей посетителей.

Напомним, посещаемость ТРЦ в 2025 году является одной из самых больших за все годы полномасштабного вторжения и медленно приближается к цифрам, которые были до пандемии и потрясений войны.

Автор:
Татьяна Бессараб