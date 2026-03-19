На в’їзді до Ужгорода з’явиться масштабний ритейл-парк зі спортивною ареною

На кільцевій дорозі Ужгорода, у селищі Кінчеш, з’явиться новий ритейл-парк Park 808. Відкриття першої черги проєкту, загальна площа якого складе 3500 кв. м, заплановане на листопад 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба консалтингової компанії Retail & Development Advisor, що виступає ексклюзивним брокером ритейл-парку.

Проєкт реалізується на стратегічно важливій ділянці міжнародної траси М-06 Київ — Чоп.

Локація на перетині міжнародних маршрутів

За даними Української Ради Торгових Центрів, вибір місця для будівництва Park 808 зумовлений високим потенціалом трафіку на під’їздах до обласного центру.

Генеральний директор RDA Андрій Лотоцький зазначив, що близькість до кордону з Європейським Союзом та постійний потік водіїв, що рухаються транспортним коридором, забезпечать стабільну відвідуваність.

Окрім транзитних пасажирів, об’єкт орієнтований на жителів Ужгорода та прилеглих населених пунктів, створюючи зручну зону для покупок без необхідності заїзду в центр міста.

Спортивна інфраструктура

Головною особливістю Park 808 стане поєднання комерційних площ із активним дозвіллям. Девелопер планує облаштувати на території сучасні падл-корти та футбольний майданчик.

Уповноважений представник забудовника Станіслав Матіко наголосив, що така концепція перетворює ритейл-парк зі звичайної торгової зони на повноцінний простір для спорту та відпочинку.

Це дозволить залучати молодь та сім’ї, які шукають можливості для продуктивного проведення вихідних.

Зручність для водіїв

Для комфорту відвідувачів передбачено паркінг на 120 машиномісць із продуманою логістикою. Завдяки вже побудованому дорожньому кільцю заїзд до комплексу буде зручним для транспорту, що рухається з обох напрямків.

Наразі компанія RDA вже розпочала процес брокериджу ритейл-парку і має предметну зацікавленість як від міжнародних мереж, так і локальних ритейлерів.

Враховуючи спортивну складову комплексу, в процесі формування tenant-mix RDA в першу чергу орієнтується на залучення магазинів спортивного одягу та взуття, а також супермаркету, аптеки і зоомагазину для задоволення щоденних потреб відвідувачів.

Фото: Retail & Development Advisor

Фото: Retail & Development Advisor

Нагадаємо,відвідуваність ТРЦ в 2025 році є однією з найбільших за всі роки повномасштабного вторгення і поволі наближається до цифр, що були до пандемії та потрясінь війни.