У Чернівцях розпочали будівництво ТРЦ Tera Hall: коли відкриття

У Чернівцях розпочалося будівництво сучасного торгово-розважального центру Tera Hall, який розміститься на вулиці Руській, 236. Відкриття комплексу заплановане на III квартал 2028 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення консалтингової компанії Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером ТРЦ.

Комплекс матиме чотири рівні із загальною площею 16 150 кв. м, торгова площа складе 11 600 кв. м.

"Якірними орендарями ТРЦ стануть супермаркет "Сільпо" та дитячий розважальний центр "Країна мрій". Серед інших торгових мереж будуть магазини одягу та взуття, товарів для дому, побутової техніки, ювелірних прикрас, книг та канцелярії, а також товарів імпульсної покупки та сервісні оператори", – зазначив генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

Цільовою аудиторією проєкту стануть сім’ї з дітьми, автомобілісти та активна молодь 20–40 років. Орієнтовний прогнозований трафік складе близько 10 тисяч відвідувачів на день у будні та 13–14 тисяч у вихідні.

За словами директорки Tera Hall Світлани Гоменюк, дозвіл на будівництво було отримано у січні 2026 року, після чого розпочалися підготовчі роботи. До кінця цього року девелопер планує завершити монолітні та основні каркасні роботи.

Комплекс спроектовано як сучасний міський простір, що відповідає сучасним будівельним нормам, стандартам безпеки та енергоефективності. На покрівлі передбачені сонячні панелі для автономного енергопостачання, опалення здійснюватиметься від власної газової котельні.

Для відвідувачів облаштують велику парковку на 240 автомобілів, а також укриття на 1500 осіб на випадок повітряної тривоги.

Нагадаємо, відвідуваність ТРЦ в 2025 році є однією з найбільших за всі роки повномасштабного вторгення і поволі наближається до цифр, що були до пандемії та потрясінь війни.