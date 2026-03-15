В Черновцах приступили к строительству ТРЦ Tera Hall: когда открытие

В Черновцах началось строительство современного торгово-развлекательного центра Tera Hall, который разместится по улице Русской, 236. Открытие комплекса запланировано на III квартал 2028 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение консалтинговой компании Retail & Development Advisor (RDA), которая выступает эксклюзивным брокером ТРЦ.

Комплекс будет иметь четыре уровня с общей площадью 16 150 кв. м, торговая площадь составит 11 600 кв. м.

"Качественными арендаторами ТРЦ станут супермаркет "Сильпо" и детский развлекательный центр "Країна мрій". Среди других торговых сетей будут магазины одежды и обуви, товаров для дома, бытовой техники, ювелирных украшений, книг и канцелярии, а также товаров импульсной покупки и сервисные операторы", - отметил генеральный директор RDA Андрей.

Целевой аудиторией проекта станут семьи с детьми, автомобилисты и активная молодежь 20-40 лет. Ориентировочный прогнозируемый трафик составит около 10 тысяч посетителей в день по будням и 13–14 тысяч по выходным.

По словам директора Tera Hall Светланы Гоменюк, разрешение на строительство было получено в январе 2026 года, после чего начались подготовительные работы. До конца текущего года девелопер планирует завершить монолитные и основные каркасные работы.

Комплекс спроектирован как современное городское пространство, отвечающее современным строительным нормам, стандартам безопасности и энергоэффективности. На кровле предусмотрены солнечные панели для автономного энергоснабжения, отопление будет производиться от собственной газовой котельной.

Для посетителей обустроят большую парковку на 240 автомобилей, а также укрытие на 1500 человек в случае воздушной тревоги.

Напомним, посещаемость ТРЦ в 2025 году является одним из самых больших за все годы полномасштабного вторжения и медленно приближается к цифрам, которые были до пандемии и потрясений войны.