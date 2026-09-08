На Волыни строят завод по переработке сои за 8,5 млн евро

Компания "АБМ-Трейд" строит на Волыни завод по переработке соевых бобов мощностью около 190 тонн в сутки. Инвестиции в производственный комплекс составляют €8,5 млн., а запустить предприятие планируют в ноябре 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Elevatorist.com.

На Волыни строят новый завод

На новом предприятии будут производить два вида продукции: жареную сою для свиней и птицы, а также соевый продукт с высоким содержанием защищенного протеина для крупного рогатого скота.

Производственный процесс будет предусматривать несколько этапов обработки сырья - очистка, сушка, термическая обработка и охлаждение. Мощность завода составит около 8 тонн сои в час при непрерывной работе.

Решение о строительстве нового предприятия связано с планами компании расширить ассортимент продукции, увеличить географию продаж и привлечь новых клиентов в Украине и за границей.

Часть производимой жареной сои будут использовать в собственном производстве кормов и белковых концентратов. Это, по плану компании, также поможет понизить себестоимость отдельных видов продукции.

Для хранения сырья и готовой продукции на заводе будет установлено шесть силосов производства "Лубнымаш". Объем каждого составит 493 м³, а общая вместимость – 2 958 м³. Площадь производственного комплекса составит около 4 тыс. м².

Оборудование по переработке сои "АБМ-Трейд" закупает непосредственно у американских партнеров. Строительством производственного комплекса занимается "LLENTAB-Украина".

Сырье на предприятии планируют закупать у фермерских хозяйств Украины. Часть готовой продукции компания будет использовать для собственного производства кормов и белковых концентратов, остальные будут поставлять украинским животноводческим хозяйствам и экспортировать.

По словам руководителя "АБМ-Трейд", у компании уже есть предварительные договоренности с потенциальными покупателями из стран ЕС, Молдовы и Азии. Кроме того, продукцией заинтересовались представители стран Африки.

ООО "АБМ-Трейд" было зарегистрировано в 2008 году в пгт Локачи Волынской области. Компания специализируется на производстве готовых кормов для животных, удерживаемых на фермах. Владельцами предприятия Роман и Андрей Огродничи.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.