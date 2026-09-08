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На Волині будують завод із переробки сої за €8,5 млн

елеватор
На Волині збудують завод із переробки сої

Компанія “АБМ-Трейд” будує на Волині завод із переробки соєвих бобів потужністю близько 190 тонн на добу. Інвестиції у виробничий комплекс становлять €8,5 млн, а запустити підприємство планують у листопаді 2026 року.

Як пише Dilo,  про це інформує пресслужба Elevatorist.com.

На Волині зводять новий завод

На новому підприємстві вироблятимуть два види продукції: смажену сою для свиней і птиці, а також соєвий продукт із високим вмістом захищеного протеїну для великої рогатої худоби.

Виробничий процес передбачатиме кілька етапів обробки сировини - очищення, сушіння, термічну обробку та охолодження. Потужність заводу становитиме близько 8 тонн сої на годину за умови безперервної роботи.

Рішення про будівництво нового підприємства пов’язане з планами компанії розширити асортимент продукції, збільшити географію продажів та залучити нових клієнтів в Україні й за кордоном.

Частину виробленої смаженої сої використовуватимуть у власному виробництві кормів і білкових концентратів. Це, за задумом компанії, також допоможе знизити собівартість окремих видів продукції.

Для зберігання сировини та готової продукції на заводі встановлять шість силосів виробництва "Лубнимаш". Об’єм кожного становитиме 493 м³, а загальна місткість - 2 958 м³. Площа виробничого комплексу сягатиме близько 4 тис. м².

Обладнання для переробки сої "АБМ-Трейд" закуповує безпосередньо в американських партнерів. Будівництвом виробничого комплексу займається "LLENTAB-Україна".

Сировину для підприємства планують закуповувати у фермерських господарств України. Частину готової продукції компанія використовуватиме для власного виробництва кормів і білкових концентратів, решту постачатиме українським тваринницьким господарствам та експортуватиме.

За словами керівника "АБМ-Трейд", компанія вже має попередні домовленості з потенційними покупцями з країн ЄС, Молдови та Азії. Крім того, продукцією зацікавилися представники країн Африки.

ТОВ "АБМ-Трейд" зареєстрували у 2008 році в смт Локачі Волинської області. Компанія спеціалізується на виробництві готових кормів для тварин, яких утримують на фермах. Власниками підприємства є Роман та Андрій Огроднічі.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.

Автор:
Ольга Опенько

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