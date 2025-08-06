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На Закарпатье больше всего нарушений в рекламе строительства: Госпродслужба предупреждает о рисках

реклама строительства
Наибольшее количество нарушений обнаружено в Закарпатской области / Depositphotos

Госпродпотребслужба сообщила о результатах проверок рекламы объектов строительства по всей Украине за первое полугодие 2025 года. Наибольшее количество нарушений выявлено в Закарпатской области — 16 случаев нарушения требований статьи 25-1 закона "О рекламе", которая регулирует содержание рекламных материалов по жилой и нежилой недвижимости на этапе строительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Среди типичных нарушений: отсутствие на рекламных носителях информации о разрешительных документах, не указан идентификатор объекта в Реестре строительной деятельности, нет данных о заказчике, подрядчике или проектировщике, а также о праве пользования земельным участком.

Часто рекламируют объекты без лицензии на строительную деятельность. Также фиксируется использование манипулятивных формулировок без документального подтверждения — типа "все разрешения есть" или "гарантированный ввод в эксплуатацию".

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул, что реклама объектов строительства должна быть достоверной, прозрачной и основываться на полном пакете документов.

"Реклама объектов строительства должна быть полной, достоверной и прозрачной. (…) Недостоверная информация - это риск для потребителя и ответственность для рекламодателя", - отметил он.

В службе предостерегают, что инвестирование в объекты с нарушениями в рекламе может привести к потере средств, задержке ввода в эксплуатацию или даже невозможности оформления права собственности. Гражданам рекомендуют внимательно проверять содержание рекламы, требовать документы и сообщать о нарушениях в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Добавим, что Ужгород бьет рекорды строительной активности в Украине второй год.

Автор:
Татьяна Гойденко