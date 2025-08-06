На Закарпатті найбільше порушень у рекламі будівництва: про ризики для інвесторів попереджає Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба повідомила про результати перевірок реклами об’єктів будівництва по всій Україні за перше півріччя 2025 року. Найбільшу кількість порушень виявлено у Закарпатській області — 16 випадків порушення вимог статті 25-1 закону "Про рекламу", яка регулює зміст рекламних матеріалів щодо житлової та нежитлової нерухомості на етапі будівництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Серед типових порушень: відсутність на рекламних носіях інформації про дозвільні документи, не вказано ідентифікатор об’єкта в Реєстрі будівельної діяльності, немає даних про замовника, підрядника або проєктувальника, а також про право користування земельною ділянкою.

Часто рекламують об’єкти без наявності ліцензії на будівельну діяльність. Також фіксується використання маніпулятивних формулювань без документального підтвердження — на кшталт "усі дозволи є" або "гарантоване введення в експлуатацію".

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив, що реклама об’єктів будівництва має бути достовірною, прозорою і базуватись на повному пакеті документів.

"Реклама об’єктів будівництва повинна бути повною, достовірною та прозорою. (…) Недостовірна інформація — це ризик для споживача і відповідальність для рекламодавця", — зазначив він.

У службі застерігають, що інвестування в об’єкти з порушеннями в рекламі може призвести до втрати коштів, затримки введення в експлуатацію або навіть неможливості оформлення права власності. Громадянам рекомендують уважно перевіряти зміст реклами, вимагати документи та повідомляти про порушення до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Додамо, що Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні другий рік поспіль.