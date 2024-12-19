На западной границе фиксируют рост пассажиропотока: где самые большие очереди

В предрождественский период на западной границе фиксируется рост пассажиропотока на 15%. Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска во Львовской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что поток граждан преимущественно направлен на выезд, но увеличение отмечается также и на въезд.

По информации пограничников, в пунктах пропуска на Львовщине, в частности "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", наблюдается накопление автотранспорта.

В настоящее время меньше загружены пункты пропуска "Смольница", "Грушев" и "Угринов".

Сообщается, что пограничники принимают меры по обеспечению ритмичной работы пунктов пропуска.

Для экономии времени гражданам рекомендуют выбирать менее загруженные пункты и следить за ситуацией на официальных ресурсах ГНСУ.

Напомним, 20 декабря 2024 года обработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи". Он будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.