Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,08

EUR

43,96

+0,04

Наличный курс:

USD

42,11

42,05

EUR

44,40

44,21

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На западной границе фиксируют рост пассажиропотока: где самые большие очереди

пункт пропуска
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

В предрождественский период на западной границе фиксируется рост пассажиропотока на 15%. Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска во Львовской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что поток граждан преимущественно направлен на выезд, но увеличение отмечается также и на въезд.

По информации пограничников,  в пунктах пропуска на Львовщине, в частности "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", наблюдается накопление автотранспорта.

В настоящее время меньше загружены пункты пропуска "Смольница", "Грушев" и "Угринов".

Сообщается, что пограничники принимают меры по обеспечению ритмичной работы пунктов пропуска.

Для экономии времени гражданам рекомендуют выбирать менее загруженные пункты и следить за ситуацией на официальных ресурсах ГНСУ.

Напомним, 20 декабря 2024 года обработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи". Он будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько