На західному кордоні фіксують зростання пасажиропотоку: де найбільші черги

У передріздвяний період на західному кордоні фіксується зростання пасажиропотоку на 15%. Наразі найбільші черги спостерігаються у пунктах пропуску у Львівській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, шо потік громадян переважно спрямований на виїзд, але збільшення відмічається також і на в’їзд.

За інформацією прикордонників, у пунктах пропуску на Львівщині, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська", спостерігається накопичення автотранспорту.

Наразі менше завантажені пункти пропуску "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".

Повідомляється, що прикордонники вживають заходів для забезпечення ритмічної роботи пунктів пропуску.

Для економії часу громадянам рекомендують обирати менш завантажені пункти та стежити за ситуацією на офіційних ресурсах ДПСУ.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.