НАБУ просит ввести санкции против Юрия Иванющенко за махинации с землями рынка "Столичный"

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к президенту и Службе безопасности Украины с просьбой инициировать применение санкций в отношении одного из подозреваемых по делу о махинациях с землями рынка "Столичный", бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ходе следствия детективы обнаружили устойчивые финансовые связи подозреваемого с Россией. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ, связанных с подозреваемым компаниям, уплачивавшим налоги в российский бюджет.

Также установлено внедрение подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов России.

Напомним, НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по сделке с 9 земельными участками на территории рынка "Столичный". В рамках этого производства упомянутый экснардеп подозревается в организации легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но ранее по этому делу ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экснардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Также еще в сентябре 2025 года НАБУ объявило в розыск Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли более чем на 160 млн гривен.

Следствие установило, что в 2021 году, во время корпоративного конфликта между экснардепом и застройщицей Владиславой Молчановой за контроль на рынке "Столичный" в пригороде Киева, последняя планировала вывести активы рынка на подконтрольные ей юридические и физические лица.

С помощью должностных лиц Госгеокадастра, внесших незаконные изменения в Государственный земельный кадастр, землю площадью более 150 га, на которой расположен оптовый рынок, передали в аренду подконтрольному обществу.

После этого часть арендованной земли разделили на девять участков, которые незаконно передали в собственность заранее определенным лицам, а затем продали трем компаниям, связанным с застройщицей.

Что известно о деле

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 га государственной земли стоимостью более 160 млн грн. К сделке причастны бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, столичная застройщица Владислава Молчанова и экс-руководитель Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

По этому делу Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн застройщице Владиславе Молчановой. Прокурор просил назначить подозреваемому залог в размере 300 млн. грн. Он представил ряд доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения и наличие рисков для уголовного производства.

Сама Молчанова назвала расследование против себя заказным и заявила, что оно было сознательно ускорено. Она подчеркнула, что не намерена скрываться и планирует отстаивать свое имя, репутацию и права в рамках закона.

Кто такой Юрий Иванющенко

67-летний Юрий Иванющенко – бизнесмен, народный депутат Верховной Рады 6 и 7 созывов. По данным медиа, Иванющенко – известный криминальный авторитет по прозвищу "Юра Енакиевский".

В 2011 году медиа насчитали у Иванющенко 102,3 млн долларов (108 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины).

16 января 2014 политик голосовал за "диктаторские законы", предусматривавшие расширение возможности власти для наказания протестующих, признавали гражданское общество "экстремистами" и "иноагентами". Он сбежал из Украины после революции достоинства.

В феврале того же года были обнародованы снимки одного из самых больших особняков в Конча-Заспе, площадью 8 тыс. м2, расположен на территории 35 га, который строил Юрий Иванющенко.

Иванющенко попал в "черный список" Швейцарии. А в апреле того же года 28 стран Евросоюза включили его санкционный список лиц, причастных к хищению госсредств.

В начале 2015 Иванющенко был объявлен в розыск МВД за организацию растраты чужого имущества и незаконное обогащение в особо крупных размерах.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков также заявлял, что Иванющенко организовывал и финансировал похищавших, били и убивали активистов Евромайдана в феврале 2014 года "титушек".

Уже 28 февраля 2017 года стало известно Верховный суд Украины закрыл все к тому времени уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко.