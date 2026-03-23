НАБУ просить запровадити санкції проти Юрія Іванющенко за махінації із землями ринку "Столичний"

Національне антикорупційне бюро України звернулося до президента та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку "Столичний", колишнього народного депутата України від нині забороненої "Партії регіонів" Юрія Іванющенка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з Росією. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів Росії.

Нагадаємо, НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний". В межах цього провадження згаданий екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

В НАБУ не називають прізвища підозрюваного, але раніше у цій справі ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу від "Партії регіонів" Юрію Іванющенку.

Також ще у вересні 2025 року НАБУ оголосило у розшук Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн гривень.

Слідство встановило, що у 2021 році, під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею Владиславою Молчановою за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва, остання планувала вивести активи ринку на підконтрольні їй юридичні та фізичні особи.

За допомогою посадовців Держгеокадастру, які внесли незаконні зміни до Державного земельного кадастру, землю площею понад 150 га, на якому розташований гуртовий ринок, передали в оренду підконтрольному товариству.

Після цього частину орендованої землі розділили на дев’ять ділянок, які незаконно передали у власність заздалегідь визначеним особам, а згодом — продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

Що відомо про справу

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. До оборудки причетні колишній народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, столична забудовниця Владислава Молчанова та екскерівник Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

По цій справі Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 100 млн грн забудовниці Владиславі Молчановій. Прокурор просив призначити підозрюваній заставу у розмірі 300 млн грн. Він надав низку доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри та наявність ризиків для кримінального провадження.

Сама Молчанова назвала розслідування проти себе замовним і заявила, що воно було свідомо прискорене. Вона підкреслила, що не має наміру переховуватися та планує відстоювати своє ім’я, репутацію і права у межах закону.

Хто такий Юрій Іванющенко

67-річний Юрій Іванющенко – бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 6 і 7-го скликань. За даними медіа, Іванющенко – відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Юра Єнакіївський".

У 2011 році медіа нарахували в Іванющенка 102,3 млн доларів (108 місці в рейтингу 200 найбагатших людей України).

16 січня 2014 року політик голосував за "диктаторські закони", що передбачали розширення можливості влади для покарання протестувальників, визнавали громадянське суспільство "екстремістами" та "іноагентами". Він втік з України після Революції гідності.

У лютому того ж року було оприлюднено знімки одного з найбільших особняків в Конча-Заспі, площею 8 тис. м2, розташований на території 35 га, який будував Юрій Іванющенко.

Іванющенко потрапив до "чорного списку" Швейцарії. А у квітні того ж року 28 країн Євросоюзу включили його санкційного списку осіб, причетних до розкрадання держкоштів.

На початку 2015 року Іванющенко був оголошений у розшук МВС за організацію розтрати чужого майна та незаконне збагачення в особливо великих розмірах.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також заявляв, що Іванющенко організовував і фінансував "тітушок", які викрадали, били й вбивали активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Уже 28 лютого 2017 року стало відомо Верховний суд України закрив всі на той час кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка.