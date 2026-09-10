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"Нафтогаз" объявил открытый конкурс на нового руководителя

Нафтогаз объявил конкурс на должность председателя правления
Нафтогаз объявил конкурс на должность председателя правления

Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил провести открытый конкурс на должность главы правления компании. Во время отбора обязанности руководителя продолжит выполнять Сергей Федоренко.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Нафтогаз".

К подготовке и проведению конкурса привлекут международную компанию по поиску руководителей высшего звена. Отбор будет проходить при поддержке и координации с Европейским банком реконструкции и развития.

В компании отмечают, что кандидатов будут отбирать по профессиональным качествам в соответствии со стандартами корпоративного управления ОЭСР.

Сроки проведения конкурса и требований к кандидатам в сообщении пока не названы.

До назначения нового главы правления компанией будет руководить Сергей Федоренко.

Напомним, Сергея Федоренко назначили руководить "Нафтогазом" в июле после перехода Сергея Корецкого на должность премьер-министра. До этого Федоренко отвечал в группе за коммерческое направление, международные контракты и закупку энергоресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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