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"Нафтогаз" оголосив відкритий конкурс на нового керівника

Нафтогаз оголосив конкурс на посаду голови правління
Нафтогаз оголосив конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада "Нафтогазу" вирішила провести відкритий конкурс на посаду голови правління компанії. На час відбору обов'язки керівника продовжить виконувати Сергій Федоренко.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Нафтогаз".

До підготовки та проведення конкурсу залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір проходитиме за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У компанії зазначають, що кандидатів відбиратимуть за професійними якостями відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР.

Термінів проведення конкурсу та вимог до кандидатів у повідомленні наразі не назвали.

До призначення нового голови правління компанією керуватиме Сергій Федоренко.

Нагадаємо, Сергія Федоренка призначили керувати "Нафтогазом" у липні після переходу Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. До цього Федоренко відповідав у групі за комерційний напрям, міжнародні контракти та закупівлю енергоресурсів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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