Зеленський повідомив, хто замість Корецького очолить "Нафтогаз"

Після призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко тимчасово виконуватиме обовʼязки голови компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з новопризначеним очільником уряду.

"Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу" – на жаль, є відчутні пошкодження.

"Обговорили з премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими", - додав президент.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України підтримала подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. До цього він очолював НАК "Нафтогаз України".

Що відомо про Сергія Федоренка

У липні 2025 року Сергія Федоренка призначили комерційним директором Групи "Нафтогаз". Також він увійшов до складу правління "Нафтогазу", де відповідає за комерційний напрям, міжнародні контракти та закупівлю енергоресурсів.

Має понад 10 років досвіду в нафтогазовій галузі. До "Нафтогазу" обіймав аналогічну посаду в "Укрнафті", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу й електроенергії, управління мережею АЗС та B2B-продажі пального.

У 2015–2023 роках, був директором з комерційних питань в "Укргазвидобуванні", де також входив до складу правління. Паралельно у 2019–2022 роках очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading".

У 2022–2023 роках служив добровольцем у Збройних Силах України.

Раніше ЗМІ писали, що НАК "Нафтогаз України" після призначення нинішнього очільника компанії Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра може тимчасово очолити голова правління АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук, який понад три роки очолював ПАТ "Укрнафта".

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".