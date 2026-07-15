Призначення голови "Нафтогазу" прем’єр-міністром: хто замість нього очолить компанію

НАК "Нафтогаз України" після призначення нинішнього очільника компанії Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра може тимчасово очолити голова правління АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук, який понад три роки очолював ПАТ "Укрнафта".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в уряді

Зазначається, що призначити Ткачука можуть на час до проведення конкурсу на посаду голови "Нафтогазу".

У понеділок 13 липня Ткачука ввели до правління "Нафтогазу.

Хто такий Юрій Ткачук?

Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

14 травня 2025 року наглядова рада "Укрнафти" призначила фінансового директора компанії Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов’язків керівника.

У грудні 2025 року Ткачук став генеральним директором АТ "Укргазвидобування", яке входить до НАК "Нафтогаз України".

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Кадрові зміни в уряді

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Поки тимчасово обов’язки прем’єра виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

Найбільш ймовірним кандидатом на нового очільника уряду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького.

У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз". Delo.ua розібралося хто такий Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.